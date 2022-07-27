Çanakkale Savaşları'nda batan "HMS Majestic" gemisinin batığı görüntülendi - Son Dakika
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Çanakkale Savaşları'nda batan "HMS Majestic" gemisinin batığı görüntülendi

27.07.2022 12:39
Çanakkale Savaşları'nda batan "HMS Majestic" gemisinin batığı görüntülendi

Çanakkale Savaşları sırasında batan gemilerden İngiliz amiral gemisi "HMS Majestic" batığı, Belgesel yönetmeni ve sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

Çanakkale Savaşları sırasında batan gemilerden İngiliz amiral gemisi "HMS Majestic" batığı, Belgesel yönetmeni ve sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

Ceylan, Çanakkale Boğazı'nda Seddülbahir açıklarında, Alman denizaltısı U-21'den atılan torpidoyla batırılan İngiliz kraliyet donanmasına bağlı "HMS Majestic" gemisine dalış gerçekleştirdi.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının girişimleriyle dalış turizmine açılan bölgedeki gerçekleştirilen dalışta, 20 metre derinlikteki batık gemi ile geminin çok yakınında bulunan ve taşımacılıkta kullanılan motorsuz 2 barç görüntülendi.

Ceylan'ın dalışında, 1968 yılında bir başka gemiye çarparak batan "Kaptan Franco" batığındaki, nesli tehlike altında olan "Paramuricea clavata" türü kırmızı mercanlar da kayıt altına alındı.

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Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Tahsin Ceylan, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşları'nda batan 'HMS Majestic' gemisinin batığı görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Savaşları'nda batan "HMS Majestic" gemisinin batığı görüntülendi - Son Dakika
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