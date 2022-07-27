Ceylan'ın dalışında, 1968 yılında bir başka gemiye çarparak batan "Kaptan Franco" batığındaki, nesli tehlike altında olan "Paramuricea clavata" türü kırmızı mercanlar da kayıt altına alındı.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının girişimleriyle dalış turizmine açılan bölgedeki gerçekleştirilen dalışta, 20 metre derinlikteki batık gemi ile geminin çok yakınında bulunan ve taşımacılıkta kullanılan motorsuz 2 barç görüntülendi.

Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Tahsin Ceylan, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale Savaşları'nda batan 'HMS Majestic' gemisinin batığı görüntülendi - Son Dakika

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