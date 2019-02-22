Son Dakika Haberleri: Çanakkale Savaşları'nda Batırılan Savaş Gemisi Majestic Dalış Turizmine Açılıyor

Çanakkale Savaşları'nda Batırılan Savaş Gemisi Majestic Dalış Turizmine Açılıyor

1 saat önce

ÇANAKKALE Savaşları sırasında batırılan savaş gemisi H.M.S. Majestic, dalış turizmine açılıyor.

Çanakkale Savaşları'nda Batırılan Savaş Gemisi Majestic Dalış Turizmine Açılıyor, System.String[]
ÇANAKKALE Savaşları sırasında batırılan savaş gemisi H.M.S. Majestic, dalış turizmine açılıyor.

Çanakkale Destanı'nın yazıldığı Gelibolu'yu açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Çanakkale Savaşları sırasında batırılan savaş gemisi H.M.S. Majestic, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın projesi, Çanakkale Valiliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle dalış turizmine açılıyor.

4.7 Milyon TL tutarındaki projenin 1.5 Milyon TL'lik kısmı Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilecek. Projenin protokolü Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç tarafından imzalandı. 

'DÜNYANIN EN İYİ KORUNMUŞ MUHAREBE ALANI' 

Proje hakkında değerlendirmede bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, dünyanın farklı ülkelerinde koruma altındaki muharebe alanlarında yapılan ve devam eden çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, Çanakkale Tarihi Alanı'nın dünyanın en iyi korunmuş muharebe alanı olduğunu söyledi. Kaşdemir, bütün kurumların ortak gayretleriyle oluşturulan projeyle Çanakkale deniz zaferine yeni bir açıdan bakabilmek için tarihi bir adım atıldığını belirtti.

Vali Orhan Tavlı da, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Çanakkale zaferiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin önsözünün yazıldığı Çanakkale'de deniz dibindeki tarih, dalış turizmine açılmasıyla gün yüzüne çıkacak. Bu projeden dolayı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nı tebrik ediyoruz" dedi. 

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın hazırladığı projeyle günümüze kadar dalışa yasak bölge içerisinde bulunan batık alanları, yapılacak bilimsel araştırma çalışmalarının ardından sportif amaçlı dalışa da uygun hale getirilebilecek.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:00 Kaynak: DHA

Çanakkale, Ekonomi
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