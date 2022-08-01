Keşan Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Keşan Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor

01.08.2022 16:05
Keşan Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor

Çanakkale Savaşları'nda cephe gerisinde menzil hastanesi olarak kullanılan, bugün Keşan Kent Müzesi olarak faaliyet gösteren eski hastane binasında restorasyon sürüyor.

Çanakkale Savaşları'nda cephe gerisinde menzil hastanesi olarak kullanılan, bugün Keşan Kent Müzesi olarak faaliyet gösteren eski hastane binasında restorasyon sürüyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, geçmişe yolculuk yaptıran bir müzenin hazırlandığı belirtildi.

Restorasyon çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Keşan Belediyemizin vizyon projelerinden olan Keşan Kent Müzemizde restorasyon çalışmalarında sıra çatıda. Müzemiz bölge tarihimizin hazinesi, Keşan'ımızın hafızası olarak vatandaşlarımıza hizmet sunacak."

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Kaynak: AA

Çanakkale, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Keşan Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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