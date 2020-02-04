Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış 'Tüfekçiyef' el bombası imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış 'Tüfekçiyef' el bombası imha edildi - Son Dakika

Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış 'Tüfekçiyef' el bombası imha edildi

6 saat önce

ÇANAKKALE Savaşları sırasında Türk askerlerinin kullandığı, patlamamış halde bulunan tarihi 'Tüfekçiyef' el bombası, jandarma ekiplerince kontrollü bir şekilde imha edildi.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış 'Tüfekçiyef' el bombası imha edildi, System.String[]
ÇANAKKALE Savaşları sırasında Türk askerlerinin kullandığı, patlamamış halde bulunan tarihi 'Tüfekçiyef' el bombası, jandarma ekiplerince kontrollü bir şekilde imha edildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Alçıtepe'deki Nuri Yamut Anıtı bölgesinde alt yapı çalışmaları kapsamında, Çanakkale Savaşları sırasında Türk askerlerinin kullandığı patlamamış tarihi Tüfekçiyef el bombası bulundu. Konu jandarmaya bildirildi. 8 santimetre çapındaki tarihi el bombasının bulunduğu alana gelen bomba imha uzman ekibi, bomba imha robotuyla incelemenin ardından el bombasının imha edilmesine karar verdi. Anıtın bulunduğu alana yakın bir bölgede tarihi el bombası jandarmanın çevre güvenliğini sağlamasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.

TÜFEKÇİYEF BOMBASI

Bomba, adını bomba imalatçısı Bulgar asıllı Resneli Naum Tüfekçiyef'den almıştır. Bomba üzerinde yer alan fitil kibrit işlevine sahip olup, bombayı ateşlemek için fitilin ucunu kibritliğe sürtmek yeterliydi. Bomba bu şekilde kullanıma hazır hale gelmekteydi. Üniformada göğüs üzerine takılan kibritlik Çanakkale'de çekilmiş fotoğraflarda Osmanlı askerlerinin göğsünde de görülmektedir.


- Eceabatçanakkale
Çanakkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:52 Kaynak: DHA
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