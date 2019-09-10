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Çanakkale Savaşları'ndan kalma şehitlik bulundu

29 dakika önce

Çanakkale Savaşları sırasında Anadolu Yakası'nda şehit olan Türk askerlerinden bazılarının naaşlarının defnedildiği Kumkale Şehitliği'nin yeri tespit edildi.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma şehitlik bulundu, System.String[]

Çanakkale Savaşları sırasında Anadolu Yakası'nda şehit olan Türk askerlerinden bazılarının naaşlarının defnedildiği Kumkale Şehitliği'nin yeri tespit edildi.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü koordinasyonundaki "Anadolu Yakası Şehitlikleri İhya Projesi" sürüyor.

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalara, Türk Şehitlikleri İmar Vakfınca kurulan Çanakkale Savaşları Enstitüsünün araştırma birimi akademik destek sağlıyor.

1915 yılında Çanakkale Savaşları sırasında Fransız birliklerinin çıkarma yaptığı Kumkale'de yaşanan muharebede 467 askerin şehit olduğu belirtilse de naaşlarının nereye defnedildiği bilinmiyordu. Enstitüsünün araştırma ekibi, o döneme ait bazı askeri belgeleri inceleyerek şehit sayısının daha fazla olabileceğinden yola çıkarak çalışma yaptı.

Ekip, söz konusu belgelerden Kumkale Muharebesi'nde 5 yüzbaşı, 3 mülazım, 611 er olmak üzere 619 şehidin cenazelerinin bu bölgeye defnedildiğini belirledi.

Bunun üzerine muharebe alanında yapılan araştırmalar sonucu olası defin alanı saptandı. Daha sonra ise yer altı radarı (GPR) yöntemi uygulanarak defin alanı kesinleştirildi.

Anadolu Yakası, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:30 Kaynak: AA
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