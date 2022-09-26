Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, Troya Kültür Yolu Festivali'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, Troya Kültür Yolu Festivali'ni değerlendirdi Açıklaması

26.09.2022 12:58

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin kent halkı ve festivali ziyaret edenler tarafından çok sevildiğini söyledi.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin kent halkı ve festivali ziyaret edenler tarafından çok sevildiğini söyledi.

Kaşdemir, kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada, Troya Kültür Yolu Festivali'nin 16-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Festivalin dün geceki final konseriyle sona erdiğini ifade eden Kaşdemir, festivalin, Çanakkale halkını çok mutlu ettiğini ve tüm kesimler tarafından çok sevildiğini söyledi. Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Bu tip kültür ve sanat etkinliklerinin, sportif etkinliklerin olması Çanakkale'de yaşayan bizleri çok mutlu etti. Her kesimden insan bu etkinliklerde buluştu. Her yaştan, her kesimden insanlar bu etkinliklerde kendine bir parça buldu. İnsanların yüzüne baktığımız zaman da sevincini, mutluluğunu okuyabildik. Zaten bu kültür yolu festivallerinin de amacı insanları kültür ve sanatta birleştirmek, kaynaştırmak ve tabii ki şehrin tanıtımına, ekonomisine katkı sağlamak. Şunu ifade etmek isterim, Çanakkale halkı bu festivali çok sevdi. Her akşam Çanakkale'de 30 bin kişi toplamak çok kolay bir iş değil, insanlar kendi istekleriyle ve seve seve hava biraz soğuk da olsa gelip buradaki etkinlikleri başından sonuna kadar izlediler."

Festivalin gerçekleştirilmesini sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığına tüm kent adına teşekkür eden İsmail Kaşdemir, "Önce İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, daha sonra Başkent Kültür Yolu Festivali Ankara'da yapıldıktan sonra böyle büyük ve önemli bir etkinliğin Çanakkale'de düzenlenmiş olmasının bir anlamı var. Bizce bir mesajı var. Bu konuda bakanlığımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Çünkü Çanakkale olarak çok mutluyuz. İstanbul ve Ankara'dan sonra böyle büyük bir etkinliğe ev sahibi yapmış olmanın da hem heyecanını hem de gururunu yaşıyoruz." dedi.

Çanakkale'nin bir kültürün ve sanatın kenti olduğunu bir kez daha ispatladığını, Çanakkalelilerin de kültür, sanat ve sportif faaliyetlerde hemen birleşen, kaynaşan insanlar olduğunu dile getiren İsmail Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Tabii ki özellikle eylül ayındaki süreçte Çanakkale şehrinin otellerinin dolu olması, restoranların dolu olması, çarşıda pazarda insanların alışveriş yapıyor olması tabii ki bu festivalin amacının bir kez daha gerçekleşmiş iş olduğunu ortaya koymuştur. Bu festivallerin kültür ve sanat etkinlikleri yaparak insanları kaynaştırmanın, birleştirmenin, mutlu olmasını istemenin yanında o şehrin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlama amacı vardır. Bu da Çanakkale'de ziyadesiyle gerçekleşti."

YORUMLAR
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TARİHİ ALAN BAŞKANI KAŞDEMİR ÇANAKKALE HALKI TROYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'Nİ ÇOK SEVDİ TARİHİ ALAN BAŞKANI KAŞDEMİR ÇANAKKALE HALKI TROYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'Nİ ÇOK SEVDİ Sakarya'da 13. Geleneksel Tatlar Tarih Kokan Yemek Yarışması yapıldı Sakarya'da 13. Geleneksel Tatlar Tarih Kokan Yemek Yarışması yapıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, Troya Kültür Yolu Festivali'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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