Tarihi Alan Başkanlığı ile Güney Marmara Kalkınma Ajansından iş birliği - Son Dakika
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Tarihi Alan Başkanlığı ile Güney Marmara Kalkınma Ajansından iş birliği

26.08.2022 16:14
Tarihi Alan Başkanlığı ile Güney Marmara Kalkınma Ajansından iş birliği

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (ÇATAB) ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) iş birliğinde "Tarihi Alan Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor" adlı proje yürütülecek.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (ÇATAB) ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) iş birliğinde "Tarihi Alan Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor" adlı proje yürütülecek.

GMKA binasında düzenlenen protokol imza törenine, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça ile kurum temsilcileri katıldı.

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, genç çiftçi istihdamının artırılarak iyi tarım uygulamalarının çoğaltılması, gazi köylerin tarımsal gelirlerini artırılarak köyden kente göçün önüne geçilmesi, ziyaretçiler için alternatif destinasyon noktalarının oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda, Alçıtepe ve Seddülbahir köyünde tıbbi aromatik bitki yetiştirilmeye başlanıp bölge halkına destek olunacak.

Proje, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi, Seddülbahir Köyü Muhtarlığı, Alçıtepe Köyü Muhtarlığı ve Alçıtepe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında hayata geçirilecek.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Çanakkale, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Alan Başkanlığı ile Güney Marmara Kalkınma Ajansından iş birliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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