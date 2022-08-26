Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, genç çiftçi istihdamının artırılarak iyi tarım uygulamalarının çoğaltılması, gazi köylerin tarımsal gelirlerini artırılarak köyden kente göçün önüne geçilmesi, ziyaretçiler için alternatif destinasyon noktalarının oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda, Alçıtepe ve Seddülbahir köyünde tıbbi aromatik bitki yetiştirilmeye başlanıp bölge halkına destek olunacak.

Kaynak: AA

Balıkesir, Çanakkale, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarihi Alan Başkanlığı ile Güney Marmara Kalkınma Ajansından iş birliği - Son Dakika

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