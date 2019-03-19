Çanakkale Şehidine Vefa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Teğmen İbrahim Naci adına kütüphane açıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Teğmen İbrahim Naci adına kütüphane açıldı.



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Hamamören kırsal Mahallesi Şehit Kemal Karakayalı Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Ceren Bayraktar ve Okul Müdürü Umut Buğdaycı tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde, iki ay içerisinde Türkiye'nin dört bir yanından kitap bağışında bulunan vatandaşların desteğiyle Çanakkale Şehidi Teğmen İbrahim Naci adına kütüphane açıldı.



Okul bahçesinde kütüphane açılışı için tören düzenlendi. Şahitler için yapılan bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ardından günün anlam ve önemi üzerine konuşmalar yapıldı.



Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, kütüphanenin kurulmasında büyük emeği olan Ceren Bayraktar, Umut Buğdaycı ve misafirlerle açılış kurdelesini keserek kütüphaneyi öğrencilerin hizmetine açtı.



18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, Çanakkale şehidi adına kütüphane kurmanın gururunu yaşadıklarını belirten Türkçe Öğretmeni Ceren Bayraktar, "Atandığım okulda ilk başlarda kütüphane yoktu, ben de sosyal medyadan kütüphane için bir proje başlattım, sağolsun duyarlı insanlar ulaştı bana, sonrası kardeş okul projesiyle kendi okulumda 4 bine yakın bir kitap sayısına ulaştık ve bu kütüphanemizi Kasım ayında açılışını gerçekleştirdik ve 7 Temmuz'da Ağrı'da şehit düşen Şehit Piyade Uzman Çavuş Semih Korkut adına açtı. İkinci kütüphanemizi açalım dedik ve bunun için kütüphane ihtiyacı olan bir okul ve öğrencilerin kolaylıkla ulaşamadıkları bir yer olsun ki orada kuracağımız kütüphanenin değeri daha iyi bilinsin istedik ve Siverek ilçemize bağlı Yücelen köyünde kurmaya karar verdik. Bu kütüphanemize de Çanakkale şehidi olan Teğmen İbrahim Naci ismini verdik ve bu kütüphanemizi 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde açmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu - ŞANLIURFA

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