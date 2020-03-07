Çanakkale şehir merkezinde korkutan yangın - Son Dakika
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Çanakkale şehir merkezinde korkutan yangın

15 dakika önce

Çanakkale şehir merkezinde bir kafede çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Çanakkale şehir merkezinde korkutan yangın, System.String[]

Çanakkale şehir merkezinde bir kafede çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangında 2 boş dükkan, 2 metruk bina ve 2 apartmanda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.


Cumhuriyet Meydanı üzerindeki bir kafede saat 16.00 sıralarında çıkan ve henüz sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki binalara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin de gönderildiği bölgede herhangi bir patlama riskine karşı güvenlik tedbiri alındı. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangında 2 boş dükkan, 2 metruk bina ve 2 apartmanda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ÇANAKKALE

Cumhuriyet Meydanı, Çanakkale, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:40 Kaynak: İHA
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