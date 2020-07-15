Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz anması - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. 15 Temmuz gecesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e, darbeci general Semih Terzi'yi vurması için emir veren 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın da katıldığı törende, şehitler için dua edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali İlhami Aktaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Vali Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve protokol üyeleri tarafından sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı. Şehitler Abidesi Camii'nde Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif okunmasının ardından dua edildi.