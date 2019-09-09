Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitler Anıtı "sınıfları" oldu
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Çanakkale Şehitler Anıtı "sınıfları" oldu

30 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinden "Dersimiz Çanakkale" projesi kapsamında Çanakkale'ye giden 700 öğrenci Şehitler Anıtı'nda oluşturulan açık hava sınıfında ders yaptı.

Çanakkale Şehitler Anıtı

Edirne'nin Keşan ilçesinden "Dersimiz Çanakkale" projesi kapsamında Çanakkale'ye giden 700 öğrenci Şehitler Anıtı'nda oluşturulan açık hava sınıfında ders yaptı.

Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi kapsamında 700 öğrenci Keşan'dan Çanakkale'ye götürüldü.

Şehitler Anıtı'na dev Türk bayrağı taşıyarak giren öğrenciler, anıt meydanında oluşturulan sıralardaki yerini aldı. Şehitlere saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, tarih öğretmenleri Tezcan Kuşkonmaz, Melda Ermez, Hatice Işıklar ve Selçuk Ayaz'dan ilk derslerini dinledi.

Öğretmenler, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihi açısından önemini anlattı.

Öğrencilerin sorularının yanıtlanması sonrası şehitlikler ziyaret edildi.

Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, burada yaptığı konuşmaya "Selam olsun Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına, selam olsun Çanakkale'de vatanı ve namusu için can veren şehitlere, selam olsun gazilere, yüreği Çanakkale şehidi idealiyle atan gençlerimize" diye başladı.

Aziz şehitler göğüslerini siper ettikleri için bayrağın göklerde dalgalandığını ifade eden Saz, "Aziz şehitlerimiz, siz canla beslediniz bu toprakları. Şimdi sizlerin huzurunda başımız minnetle eğilirken gururla doluyor göğsümüz, söze sığdıramıyoruz, kalplerden taşıyorsunuz. Aziz hatıranızı gururla yad ediyoruz." dedi.

Saz "Dersimiz Çanakkale" projesi kapsamında öğrencilerin ilk derslerini Türk tarihinin en önemli yerinden birinde, Çanakkale'de işlediklerini söyledi.

Milli şuur açısından çok önemli olduğunu düşündükleri bu gibi projeleri sık sık gerçekleştireceklerini kaydeden Saz, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'e de sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Öğrenciler de değişik bir tecrübe yaşadıklarını belirterek, duygu ve gurur dolu bir ders işlediklerini ifade etti.

Çanakkale, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:06 Kaynak: AA
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