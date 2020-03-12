ÇANAKKALE Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Eceabat'a ulaştı - Son Dakika

Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Eceabat'a ulaştı

ÇANAKKALE Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine ulaştı.

Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'un Bağcılar ilçesinden Bağcılar Belediyesi'nin katkılarıyla elinde büyük bir Türk bayrağı ile yola çıkan ve eski dönem askeri kıyafet giyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Eceabat ilçesine ulaştı. Elinde Türk bayrağı ile şehir merkezine gelen Saffet Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna ve çok sayıda öğrenci tarafından karşılandı.

ŞEHİTLER YOLUNDA 485 BİN ADIM

2 Mart'ta yürüyüşe başladığını belirten Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, "Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'dan almış olduğum bu güzel bayrağı 375 kilometre taşıdım. 375 kilometrede 485 bin adım atmışız. Şehitler yolunda 485 bin adım. Yürüyüşümüzün sebebi bundan 15 gün önce bizim burada nefes almamızı sağlayan 34 tane yiğit evladımız şehit oldu. Niçin şehit oldular. Vatan, bayrak, namus, ezan, Kuran için. İkinci sebebimiz; bundan bir ay önce yine Yunanistan'ın bir tane yaramaz çocuğu var. Ben onun ismini dahi söylemiyorum. Yunanistan'ın o çocuğuna diyorum ki; 105 yıl önce senin dedelerinin acısını sen bizden çıkarıyorsun ama senin buna cüretin yetmez. 105 yıl önce yedi düvel geldiniz. Bugün yetmiş yedi düvelde gelseniz Yüce Türk milletini, Türk askerini, halkını yenemeyeceksiniz. Yürüyüşümüzün üçüncü sebebi de 105'inci yıl kutlamaları" dedi.

Çanakkale Savaşları'nda 57'nci Alay'da savaşmış bir gazinin torunu olduğunu söyleyen Gümüş, "Ne mutlu bana. Yolumuz şehitler yolu. Çünkü bizim onlara vefa borcumuz var. Bize bu güzel vatanı bırakmışlar. Şu an televizyonlarda izliyorsunuz vatansız insanları. Vatan olmadan ana olmaz, vatan olmadan yar olmaz, vatan olmadan hiçbir şey olmaz. Vatan giderse sizde gidersiniz. Onun için vatana, bayrağa saygı duyun, sahip çıkın" dedi.

Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, yarın Çanakkale Valiliği'ni ziyaret edecek.