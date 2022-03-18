Çanakkale şehitleri 107. yılında Bakü'de törenle anıldı - Son Dakika
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Çanakkale şehitleri 107. yılında Bakü'de törenle anıldı

18.03.2022 20:05

- Çanakkale şehitleri 107. yılında Bakü'de törenle anıldı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü vesilesiyle anma töreni düzenlendi.

- Çanakkale şehitleri 107. yılında Bakü'de törenle anıldı

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü vesilesiyle anma töreni düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Bakü Türk Şehitliği'nde düzenlenen törene, Türkiye Bakü Büyükelçi Müsteşarı Barış Saygın, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri, iş adamları ve büyükelçilik çalışanları katıldı. Törende Büyükelçi Müsteşarı Barış Saygın'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve iki ülkenin milli marşları okundu.

Şehitlik özel defterini imzaladıktan sonra konuşma yapan Barış Saygın, "Aziz şehitlerimiz, Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü için bugün burada manevi huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Vatan sevgisi ve kahramanlığın destanı olan Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin hiçbir engel tanımam hususundaki azmini ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale Zaferi, istiklal harbimizin mücadeleci ruhunun güçlenmesine vesile olmuş, daha sonraki nesillere güç ve ilham kaynağı teşkil etmiştir. Sizlerde bu toprakları savunurken Azerbaycanlı kardeşlerinizle birlikte şehitlik mertebesine eriştiniz. Kahramanlıklarınız yıllar sonra 44 günlük Vatan Muharebesi'nde ülkelerini işgalinden kurtaran Azerbaycan askerlerine inanç, moral ve güç verdi. Bu anlamlı yıl dönümünde, Çanakkale'de ve bu topraklarda yatanlar, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, vatan savunmasında ebediyete intikal eden, 15 Temmuz hain darbe girişiminde birlik ve bütünlüğümüze kast eden tüm terör saldırılarında kurban verdiklerimiz dahil, bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Tören kapsamında şehit isimlerinin yer aldığı plaketlere karanfil bırakan Büyükelçi Müsteşarı Barış Saygın ve diğer katılımcılar, daha sonra Azerbaycan'ın bağımsızlığı için şehit olanlar adına kurulan Şehitler Hıyabanına geçti.

Çanakkale şehitleri 107. yılında Bakü'de törenle anıldı
Çanakkale şehitleri 107. yılında Bakü'de törenle anıldı
Çanakkale şehitleri 107. yılında Bakü'de törenle anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale şehitleri 107. yılında Bakü'de törenle anıldı - Son Dakika


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