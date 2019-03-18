Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitleri Aliağa'da Anıldı

Çanakkale Şehitleri Aliağa'da Anıldı

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

Çanakkale Şehitleri Aliağa'da Anıldı, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

Yurt genelinde olduğu gibi, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle Aliağa ilçesinde de bir program düzenlendi. Program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program daha sonra, Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam etti. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan anma programı, ilgi gördü. Programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okul müdürü Abdullah Aksoy yaptı. Çanakkale'yi; Türk milletinin tarihi bir direnişi, asla unutulmayacak mücadele azmi ve emparyalist mihrakların kanlı planlarını alt üst eden stratejik silkinişi olarak tanımlayan Aksoy, şehitler için rahmet diledi.

Yapılan konuşmaların ardından "Bilinmeyen Fotoğraflarla Çanakkale ve Aliağa Şehitlerim" isimli video gösterimi ekrana yansıtıldı. Program, "Çanakkale Destanı" adlı şiirin okunması, solu türkü dinletisi ve drama gösterisi ile son buldu. Programın bitiminde ilçe protokolü programı hazırlayan öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programa; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, siyasi partililer, sivil toplum kuruluşları, öğretmen, öğrenciler ile şehit ve gazi aileleri katıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:46 Kaynak: İHA

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