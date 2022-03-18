Çanakkale Şehitleri Aliağa'da Anıldı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen resmi tören ile başladı. Törene İzmir Vali Yardımcısı Gökay Özkan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, şehit yakınları, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Aliağa Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği adına Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Aliağa kabristanlığında bulunan şehitlik ziyaretiyle son buldu.

"ÇANAKKALE ETTEN KEMİKTEN BİR SİPERDİR"

Şehitleri anma programı Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde organize edilen etkinliklerle devam etti. Günün anlam ve önemini belirten ilk konuşmayı Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği adına Gazi İbrahim Erdemir yaptı. Erdemir, "Çanakkale öyle bir mücadeledir ki, asırlardır yorgun düşmüş bir milletin varlığını, bağımsızlığını devam ettirme savaşıdır. Çanakkale, Yahya çavuşların kahramanca savaştığı yerdir. Çanakkale, Koca Seyit'in bir top mermisini değil, bir milletin kaderini sırtladığı yerdir. Çelikten bir saldırıya, etten kemikten bir siperdir" dedi.

"ÇANAKKALE SAVAŞI BİR KAHRAMANLIK ABİDESİDİR"

Çanakkale zaferinin 107'nci yıl dönümünü kutlamanın büyük onur ve gururunu yaşadıklarını belirten Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, "Çanakkale Zaferi Türk Milleti'ne büyük bir onur ve güven kazandırmıştır. Bu zafer milletimizin kahramanlığını, azmi, iradesi, cesareti ve vatan sevgisinin yanı sıra savaş meydanında bile düşmanından esirgemediği merhamet ve şefkati tüm insanlığa göstermiştir. Çanakkale savaşı bir kahramanlık abidesi olmakla birlikte savaşan ülke ve milletleri birbirine yakınlaştıran dünya tarihinde ayrı bir yeri olan bir zaferdir" dedi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından Gazi Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 'Çanakkale Destanı' adlı oratoryo izleyenlerden büyük alkış aldı. Şehitleri anma programı, Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde şehit ailelerinin katılımıyla organize edilen yemek programıyla son buldu.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı. Başkan Serkan Acar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "107 yıl önce bugün, kazandıkları büyük zaferle Çanakkale'yi geçilmez kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz"