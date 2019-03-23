Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitleri Anısına Direksiyona Geçtiler

Çanakkale Şehitleri Anısına Direksiyona Geçtiler

57 dakika önce

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Türkiye Motosiklet Platformu ile Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Şehitler Bizi Bekler" etkinliği başladı.

Çanakkale Şehitleri Anısına Direksiyona Geçtiler, System.String[]
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Türkiye Motosiklet Platformu ile Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Şehitler Bizi Bekler" etkinliği başladı.

Etkinlik kapsamında ilçede bir araya gelen motosikletliler, Gelibolu yakınlarında kortej oluşturdu.

Korteje katılan AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinden gelen motosikletlilerin bu yıl 5'incisi düzenlenen anma etkinliklerine katılmak üzere Çanakkale'ye geldiğini söyledi.

Etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Sofuoğlu, "Bu topraklara ilk geldiğimde çok etkilenmiştim. Bugün motosiklet kullanırken bu topraklarda nelerin yaşandığı aklımdan geçti. Bu özel topraklara gelip ziyaret etmek gerekiyor. O anları, ülkemize nasıl sahip çıkmamız gerektiğini düşünmek gerekiyor. Her geldiğimde duygulanıyorum, bu duyguları bugün tekrar yaşadım. Tarihimizi unutmamamız gerekiyor." dedi.

Sofuoğlu ve beraberindeki motosikletliler daha sonra Tarihe Saygı Parkı'nı ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çanakkale kent merkezine geçen motosikletliler, etkinlik kapsamında yarın Şehitler Abidesi'ni ziyaret edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:02 Kaynak: AA

Eceabat, Motosiklet, Türkiye, Çanakkale, Güncel
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