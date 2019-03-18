Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitleri Araban'da Törenle Anıldı

Çanakkale Şehitleri Araban'da Törenle Anıldı

1 saat önce

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerinin 104. Yıl dönümü nedeniyle Araban İlçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Çanakkale Şehitleri Araban'da Törenle Anıldı, System.String[]
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerinin 104. Yıl dönümü nedeniyle Araban İlçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Araban Hükümet Konağı Bahçesindeki Atatürk anıtına Araban Kaymakamı Emin Bağlı ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in çelenk bırakıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe mezarlığındaki şehitlik ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretinde İlçe Müftüsü Hasan Kiraz tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Araban Kaymakamlığı Konferans ve Sergi Sarayında devam eden program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı personellerinden Jandarma Ali Bilik tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmasının ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, 18 Mart Şehitler Günü ile ilgili video sunumu, Şehitler için hazırlanan koro dinletisi, dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ve Araban Kaymakamlığı Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası bahçesinde Arabanlı şehit ailelerine verilen yemekle son buldu. Düzenlenen etkinliğe Arabanlı şehit aileleri ile Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban Cumhuriyet Başsavcısı Sefer Açıkyürek, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Fatih Doğruyol, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, daire amirleri, Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Tatlı, ilçedeki STK temsilcileri katıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:04 Kaynak: İHA

Hasan Kiraz, Çanakkale Zaferi, Jandarma, Araban, Güncel
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