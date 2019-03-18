Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitleri Azerbaycan'da Anıldı

Çanakkale Şehitleri Azerbaycan'da Anıldı

22 dakika önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Çanakkale Şehitleri Azerbaycan'da Anıldı, System.String[]
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Türk kurumlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Özoral'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve iki ülkenin milli marşları okundu. Özoral ve törene katılanlar, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitlik defterine duygularını yazan Büyükelçi Özoral, daha sonra diğer katılımcılarla Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:21 Kaynak: AA

Bakü, Azerbaycan, Güncel
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