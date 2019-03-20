Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitleri Dualarla Anıldı

Çanakkale Şehitleri Dualarla Anıldı

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümünde '18 Mart Şehitlerini Anma Programı' düzenledi.

Çanakkale Şehitleri Dualarla Anıldı, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümünde '18 Mart Şehitlerini Anma Programı' düzenledi. Programda, Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonunda gerçekleşen program, ezan okuma birincisi Hafız Saffet Çalış'ın Kur'an-ı Kerim ve ezan okuması, Dünya ve Türkiye birincisi Kurra Hafız Mehmet Erarabacı'nın Kur'an tilavetiyle başladı ardından Çanakkale şehitleri için dua okundu. Program, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun şehitlerimiz için seslendirdiği Çanakkale Türküsü, Yemen Türküsü, Eledim Eledim gibi türküler ile devam etti. Duygu dolu anların yaşandığı gecede, programın sunucusu Ahmet Kemal Bacak ise 30 Kuş Şiirini okudu.

Gecenin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, tarihin en büyük savaşlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin Hilal'in kesin zaferi olduğunu ifade ederek anlamlı geceye katkılarından dolayı Hafız Mehmet Erarabacı, Hafız Saffet Çalış ve Mehter Takımı Şefi Aydemir Tuncer'e çiçek taktim etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:02 Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haluk Levent Konser Gelirini Yeni Zelanda'da Hayatını Kaybeden Müslümanlara Bağışladı Denizli'de Korkutan Deprem! Antalya ve İzmir'i de Salladı Küstah Sözler! Avustralya Başbakanı, Erdoğan'ı Kınayıp Türkiye'yi Tehdit Etti Öldürülmekten Korkan Kadına, Eski Sevgiliden Suç Duyurusu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:16:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitleri Dualarla Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]