Çanakkale şehitleri gözyaşları ve dualarla anıldı(AFYONKARAHİSAR)Hastanenin menüsü 'üzüm hoşafı, buğday çorbası ve yarım ekmek' AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde çalışan 2 bin 100 personelin bugünkü öğle yemeği menüsünde üzüm hoşafı, buğday çorbası ile yarım ekmek vardı.

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde çalışan 2 bin 100 personelin bugünkü öğle yemeği menüsünde üzüm hoşafı, buğday çorbası ile yarım ekmek vardı. Hastane yönetimi ve çalışınlar 104 yıl önce Çanakkale'de savaşan kahraman Mehmetçiğin yediği yemekleri tadarak aynı ruhu yeniden yaşadı.

Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı nedeniyle savaş esnasında askerlerin yediği üzüm hoşafı, buğday çorbası ve yarım ekmek Afyonkarahisar Devlet Hastanesi personeline öğle yemeğinde ikram edildi. Doktor, sağlık personeli, bilgi işlem, güvenlik ve temizlik işçisi olmak üzere toplamda 2 bin 100 personeli bulunan Hastanede tüm çalışanlar Çanakkale savaşında askerlerin yediği yemeği yiyerek şehitleri yad ettiler.

Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran, güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Duran, "Çanakkale zaferi büyük Türk milletinin dirilişinin destanlaştığı gündür. Bu kutlu zaferin verdiği gururla kahramanlık destanları tarihe altın harflerle kazıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların tarihe not düştüğü kahramanlık destanları bu günde bizim yolumuzu aydınlatıyor. Çanakkale Zaferinin 104'üncü yılı nedeniyle bizde hastanemizde bu günün anlam ve önemini belirtmek üzere bir etkinlik düzenledik. Bu gün hastanemizde öğlen yemeğinde üzüm hoşafı, buğday çorbası ve yarım ekmek verdik. Personelimizle beraber hep birlikte bu gün öğlen yemeğimizde bunu yiyeceğiz" dedi.

Başhekim Duran tarafından daha sonra hastane personeline üzüm hoşafı, buğday çorbası ve yarım ekmek ikram edildi.

Devlet Hastanesinde görevli Mustafa Dener ise o günler anlamak ve yaşamak adına bir farkındalık oluştuğunu belirterek, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Bizler de şehitlerimiz o gün ne sıkıntılar çekmiş ve neler yemiş. Biraz da o günü anlamak, yaşamak ve farkındalık oluşturmak adına buğday çorbası, üzün hoşafı ve yarım ekmek ile en azından karnımızı doyurmaya çalışarak şehitlerimiz orada neler yaşamış onu anlamaya çalıştık" diye konuştu.

Devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan Emine Şen, menünün çok anlamlı olduğunu belirterek, "Çanakkale şehitlerini anma adına menü çok anlamlı olmuş. Afyonkarahisar Devlet hastanesi yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi.

Hastanenin temizlik işlerinden sorumlu Emine Şen de menüyü gördüğünde çok şaşırdığını ve güzel bir duygu yaşadığını ifade etti. Sara, "O kadar anlamlı bir gün ki bu gün Çanakkale 18 Mart şehitleri anma günü. Gerçekten o günün menüsünü yiyebilmek ve hatırlamak bile çok güzel bir duygu. Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Çok farklı bir şey bu. Yaşamak lazım. Yaşamadığımız için çok bilmiyoruz. Ama hatırlamak bile çok farklı bir duygu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. Çanakkale Zaferinin 104'üncü yılı Karabük'te kutlandı

KARABÜK - Türk Milleti'nin dünya tarihine yazdığı en büyük zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü düzenlenen törenlerle Karabük'te kutlandı.

Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla ilk olarak Şehitler Anıtında çelenk sunum töreni düzenlendi. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şubesi ve üyeleri, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan ve üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Başkan ve üyeleri, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Karabük Valiliği, Karabük Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şubesi ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından Askeri Tören Mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şube Başkanı Sabri Özer tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapıldıktan sonra Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından şehitliklere karanfil bırakılarak İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün yaptığı dua ile şehitler anıtında düzenlenen tören sona erdi.

Etkinliklere İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam edildi. Programda konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, "Ecdadımızın Çanakkale'de verdiği yiğit mücadele toprağa dökülen kanlar. Onun heyecanıyla kurtardığımız vatanımız kurtuluş savaşında. 15 Temmuz'da da yine Çanakkale'nin ahfadı bu memleketi bu milleti ayakta tutmaya muktedir oldular. Her birini saygı ve hürmetle anıyoruz. Malazgirtten bu tarafa toprağa düşmüş şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz. Onlara borcumuz var. Bu borcu Çanakkale ruhunu canlı tutmakla ödeyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Türk milletinin tarihinin zaferlerle dolu olduğunu belirten Vali Fuat Gürel, "Biliyoruz ki tarihin hiçbir sahnesinde Türk Milleti devletsiz kalmamıştır. Osmanlı imparatorluğu tarihin derinliklerinde yer alırken hemen akabinde Türkiye Cumhuriyeti yerini almış ve ilelebet devam edecektir. 104 sene önce Birinci Dünya Savaşı yılları, o yıllarda bütün dünyasında Osmanlı imparatorluğunun geri kalan topraklarını paylaşmak üzere üzerimize doğru geldiler. Dünyanın değişik ülkelerinden ülkemize özellikle Çanakkale'ye yığınaklar yaparak buraları aşıp ülkemizi işgal etmek adına bu topraklara düşmanların yığıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Türk anaları hiçbir zaman çocuklarını vatan millet uğruna geri bırakmamak adına bir çaba içerisinde olmamıştır. Her zaman her koşulda çocuklarına vatanlarını milletini bayrağını ve ezanını sevmek üzere onlara sahip çıkma adına eğitim sergilemiştir. Bu vesile ile 18 Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü Yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Milletvekili Niyazi Güneş tarafından şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve tiyatro gösterisi ile sona erdi. Bükdere köylüleri Çanakkale için söyledi

BALIKESİR - Kepsut'un Bükdere Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından Çanakkale Şehitlerini Anma Günü programı düzenlendi. Köy sakinleri Çanakkale şehitleri için 'Ey 15'li' türküsünü gençler ve yaşlılar ile birlikte klip halinde yayınladılar.

Bükdere Köyü Camisi'nde şehitler için sala okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, bağımsızlığı temel karakteri olarak değerlendiren Türk milletinin 18 Mart 1915 tarihinde büyük bir zafere imza attığının vurguladığını belirterek, "Çanakkale zaferi, büyük Türk milletinin inancı, azmi ve savaş tecrübesi ile dünyanın en modern savaş araç ve gereçlerine sahip güçlere, Çanakkale deniz ve kara savaşlarında büyük dersler vermiştir. Savaşta bile tüm insani değerlere sahip olduğunu tüm dünyaya gösteren Türk milletinin dünya tarihinin sayfalarına altın harflerle yazdırdığı Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı meşalemizin de yakılmasında önemli bir yer tutmaktadır. Çanakkale Zaferi nedeniyle, bizlere bu kutsal vatan topraklarını canları ve kanları pahasına bırakan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle anıyor, bu vesile ile değerli vatandaşlarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi. Çanakkale şehitleri için yapılan hayırda 3 bin kişiye yemek dağıtıldı.

Düzenlenen programa Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı İsmail Cankul, AK Parti eski Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Balıkesir Büyükşehir Meclis Başkanı Ekrem Pehlivan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, çevre köy muhtar ve sakinleri katıldı.



Elazığ'da öğrencilere hoşaf ve buğday çorbası

ELAZIĞ - Elazığ'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında öğrencilere Çanakkale menüsü olarak yağlı buğday çorbası ve hoşaf ikram edildi.

Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da çeşitli etkinliler düzenleniyor. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi, "Üniversite evinde" öğrencilere Rektör Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ talimatıyla öğlen yemeği olarak ücretsiz yağlı buğday çorbası ve üzüm hoşafı verildi. Genç Kızılay Gönüllüleri tarafından da yemeğe gelen öğrencilere, Çanakkale zaferinde Mehmetçiğin yemek listesi dağıtıldı. Daha sonra gönüllüler ve öğrenciler üniversite içerisinde sessiz yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından topluluk hep bir ağızdan Çanakkale türküsünü okudu.

Çanakkale şehitlerini anmak için üniversite evinde buğday çorbası ve üzüm hoşafı verildiğini belirten üniversite öğrencisi Onat Tekin, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin neler yaşadığını anlamasak bile en azından ne yemek zorunda olduklarını anlayabildik. Gerçekten çok iyi oldu" dedi.

Verilen menünün Çanakkale'de ne kadar zor koşullarda savaşıldığını gösterdiğini aktaran üniversite öğrencisi Emin Kuzgun ise, "Bu anlatılamaz. Kimse buna anlam vermez. Bu iki yemekle vatanı nasıl koruduklarını ve ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını anlatıyor. Anlamını bize gayet iyi verdiler" diye konuştu.

Çanakkale Zaferinin 104'üncü yıl dönümünü kutladıklarını dile getiren Genç Kızılay Elazığ Şube Başkanı Mustafa Enes Taş ise, "Üniversite evinde bir araya geldik. O günün şartlarında hangi yemeklerin yendiği kağıtlara notlar alarak dağıttık. Daha sonra sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdik. Farkındalık oluşturmak adına toplanmış bulunmaktayız. Çanakkale türkümüzü okuyarak buradaki gençliğe o zamanı hatırlatmak istedik"ifadelerini kullandı.

Etkinlik, dua edilmesinin ardından sonra erdi.



Mardin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

MARDİN - Mardin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mardin Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, vali yardımcıları, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, kurum müdürleri ve amirler, daire başkanları katıldı.

Tören, Mardin Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Velit Alptekin'in Şehitlik Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışı yapılmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile töre devam etti. Vali Mustafa Yaman'ın şeref defterini imzalamasının ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek vatan uğruna şehit düşenler için dualar etti.

Tören şehitliklere bırakılan karanfillerin ardından son buldu. Diyarbakır'da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Cahit Sıtkı Tarancı Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve adayı Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Halis Zafer Koç, komutanlar, kamu kurum müdürleri, çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, bu topakları kendilerine vatan eyleyen aziz şehitleri anma gününde olduklarını belirtti. Canlarıyla, en değerli varlıklarıyla sahip oldukları bütün değerleri kendilerine emanet eden ve ölümsüzlük kervanına şehitler tepesine katılan bütün şehitleri ve başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere saygı, rahmet ve minnetle andığını ifade eden Vali Güzeloğlu, "Onların yanında aynı safta, aynı kararlılıkla, aynı imanla mücadele eden, aynı duruşu temsil eden ve bugün aramızda bulunan onurlanan gazilerimize selam olsun. Bu büyük milletin her bir ferdi bugün ve her gün şehidini ve gazilerini her dem ve her zaman bitmeyecek bir minnet, hürmet ve Fatihalarla anmaktadır. Bu asil milletin annesinden emdiği helal sütle, babasından aldığı hayır duada her bir ferdinin temel gayesi ve en büyük önceliği de vatanı, bayrağı, bağımsızlığı, ezanı ve mukaddesatını korumaktır. Fani olan hayatın içerisinde ebedi olarak ölümsüzlük olmak, ancak ve ancak bu değerler uğruna şehit olmakla mümkün olacaktır. İnancımız açısından şehitler, ölüler değildirler. Onlar diridirler. Her dem ve her zaman bizimle birliktedirler. ve şimdi siz onların manevi varlığı sonsuza kadar bizimle olacaktır. Bugün bizler, gençlerimizden başlayarak, bu değerlere sahip çıkarak onların bize canlarıyla emanet ettiği, başta aziz vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve tüm mukaddesatımız olmak üzere kararlıkla sonsuza kadar sürdürmek ve sahip olmak imanı ve inancındayız. Türkiye cumhuriyetinin 2023, 2053, 2071 olarak tanımladığımız tarihimizin önemli dönüm noktalarından başlayarak sonsuza kadar güçlü, gelişen ve her alanda bu noktada duruşuyla, dostuna güven, düşmanına ürperti veren bir kararlılıkla yaşamasının ve bu inancın taşınmasının kararlı birer erleriyiz. Ahlakın saygının ve bu noktadaki insanlığın bütün değerlerini savaş meydanlarında bile düşmanımıza bile gösterecek kadar yüksek ve necip bir tavrın temsilcileriyiz. Çanakkale'de yaşanan cehennemin içerisinde bile bu değerleri taşıyan her bir asil milletin bugün biz varisleriyiz. Bu şehitler gününde bilmelidirler ki biz özgürlüğü uğruna en varlığı canını seve seve feda eden mukaddesatı uğruna toprağa girmeyi, şehit olmayı en büyük mükafat ve ödül bilen bu duruşu temsil eden dip diri duran bir milletin adıyız. Şehitler gününde bütün bu değerleri bizlere emanet eden ve bugün manevi olarak aramızda bulunan bütün aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve Fatihalarla anıyorum" dedi.

Etkinlik daha sonra tiyatro gösterimiyle devam etti. Burdur'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'ncü yıl dönümü

BURDUR - Burdur Valiliği tarafından düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'ncü yıldönümü için şehitlikte tören düzenlendi.

Törene Burdur Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Ak Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Emniyet Müdürü Arif Çankal, resmi daire amirleri ve şehit yakınları hazır bulundu.

Şehitlik özel defterini imzalayan Vali Hasan Şıldak, "Aziz şehitlerimiz sizler bu milletimizin huzur ve bekası için Devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna bu topraklarda al bayrağımızın ilelebet dalgalanması için canlarınızı feda ettiniz. Hepinizi minnet ve şükran anıyorum. Türkler 1071 yılında Malazgirt savaşı ile bu toprakları yurt edinmesi ile düşmanlar bu ülkeyi yok etmek için her türlü hainliği ve saldırı oyunlar içinde yer aldılar. Milli Birlik ve beraberliğimizi her şeyin üstünde tutan Milletimiz esareti kabul etmeyip kutsal vatan topraklarını hedef alan her türlü saldırıyı canı pahasına bertaraf etmiştir. Çanakkale zaferi tarihler boyunca yapılan mücadelede en büyük en şanlı kahramanlık destanlarından biridir. Bütün yokluklara yoksulluklara rağmen kadın erkek her kesin savaştığı kurtuluş savaşının başlangıcı ile Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı bu zaferlerle tarih yeniden yazılmıştır. Millet olarak bize bırakılan bu emaneti en iyi şekilde sahip çıkarak ülkemizi en yüksek seviyeye taşımak ve bölgesinde ve Dünya da güçlü bir devlet olma yolunda karlılıkla çalışacağız. Bu inançla Şehitleri anma gününde Çanakkale şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Törende şehitlerin mezarları tek tek gezilirken, dualar yapıldı. Şehit amcasının kabri başında İstiklal Marşı'nı okudu

KIRIKKALE - 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümünde 7 yaşındaki Esma Nur Keskin, şehit amcası şehit Jandarma Komando Onbaşı Bülent Keskin'in kabri başında İstiklal Marşı'nı okudu, dua etti.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen ilk tören Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kırıkkale Şehitliği'ne geçildi. Burada saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından hatim duasının edilmesinin ardından Vali Sezer, şehitlik defterini imzaladı. Kabirleri ziyaret eden şehit yakınları dua ederek Kur-an'ı Kerim okudu. Daha sonra protokol üyeleri kabirleri teker teker gezerek karanfil bıraktı.

22 Eylül 1997 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri aracın, PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayına çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Onbaşı Bülent Keskin'in mezarı başında küçük yeğeni Esma Nur Keskin İstiklal Marşı okudu, dua etti.

18 Mart dolayısıyla amcasını ziyaret edip mezarına karanfil bırakan Esma Nur Keskin, "Amcam için dua ettim. İstiklal Marşı'nı söyledim. Kötülüklerden korusun dedim. Sureler okudum" diye konuştu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, küçük Esma Nur'un yanına giderek elini öptü. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı küçük kızı tebrik etti. Daha sonra Vali Sezer, elini öptü.

Şehitlikteki törende konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü nedeniyle aziz şehitlerimizin manevi huzurlarındayız. Çanakkale geçilmez diyerek, istikrarımız ve istikbalimiz için üstün vazife anlayışıyla kahramanca mücadele ederek, canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri gurur ve onur kaynağımızdır. 18 Mart şehitleri anma günü münasebetiyle bu topraklarda bizi mukaddes kılan başta Gazi Mustafa kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Şehitlikteki programın ardından Polisevinde Şehit aileleri ve gaziler için öğle yemeği verildi. Çanakkale Zaferinin yıldönümünde şehitler anıldı

ŞANLIURFA - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümü dolayısıyla Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

. Osmanbey'deki yeni şehitlikte düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, milletvekilleri, kaymakamlar, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlik anıtına çelenklerin sunumu, şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Törenin ardından Vali Erin ile beraberindekiler, Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki askeri şehitliği de ziyaret ederek dua etti, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

