Çanakkale Şehitleri İçin 50 Metre Uzunluğunda Ki Türk Bayrağını Açıp Yürüdüler

- Çanakkale
Şehitleri için 50 metre uzunluğunda ki Türk Bayrağını açıp yürüdüler
Komandoların " Aziz Şehitler Ruhunuz Şad Olsun" sesleri Kastamonu
'yu inletti
KASTAMONU - Kastamonu'da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104.üncü yıl dönümü ile ilgili yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan yaklaşık 300 kişi 50 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile şehitlik anıtına yürüdü.
Milli Mücadele Dönemine damga vuran illerden bir tanesi olan Kastamonu'da yüzler şehitler için yürüdü. Yürüyüşü Kastamonu Protokolü, öğrenciler, komando askerleri ve vatandaşlar katıldı. Olukbaşı Mevkiinden Şehitlik Anıtına kadar yürüyen kalabalıkta komando askerlerinin " Aziz Şehitler Ruhunuz Şad Olsun" nidaları etrafı inletti.
Şehitlik Anıtında Kastamonululara seslenen Öğretmen Alev Törün Çam, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi. Öğretmen Çam konuşmasında "Çanakkale boğazını gemilerle geçeceklerini anlayan düşman kuvvetleri Bu kez topraklarımıza karadan girmeyi denediler. İngiliz, Fransız, Avustralya
, Yeni Zelanda
, Anzak diğer askeri güçler 25 Nisan 1915'te ne paradan çıkarma yapmaya başlamışlardı. Cephanesi biten askerlerine karşı 19 Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk
, 'Süngü tak emrini vererek yıllarda Türk milletinin hafızasından silinmeyecek olan: Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir sözleri söylemiştir. Savaşın sonunda yenilmez sandıkları güçlü orduları ağır bir yenilgiye uğradı. Çünkü silah cephane ve askerimiz yeterli olmasa da Yahya Çavuşların kahramanca savaştığı yerdir Çanakkale" şeklinde konuştu.
Daha sonra Kur'an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi. Daha sonra canını vatan için feda eden askerler için dua okundu. Yürüyüş, kalabalığın dağılmasının ardından sona erdi.