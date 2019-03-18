Çanakkale Şehitleri İçin Hatim Duası
32 dakika önce
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü" için ülke genelinde düzenlenen programlarda, Seydişehir ilçesinde de şehitler için hatim duası yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından "18 Mart Çanakkale Zaferi
ve Şehitler Günü" için ülke genelinde düzenlenen programlarda, Seydişehir
ilçesinde de şehitler için hatim duası yapıldı.
Seydişehir Müftülüğü'nün organizesiyle, Seyyidharun Camisi'nde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.
Okunan salavat-ı şerifelerin ardından, Seydişehir Müftüsü Adem Bebek
, 18 Mart Çanakkale Zaferi
yıl dönümü nedeniyle Çanakkale şehitleri için Seydişehirli vatandaşlar tarafından okunan bin Hatmi Şerif'in duasını yaptı.
Proğram sonunda cami çıkışında gelen cemaate çorba ikram edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:38 Kaynak: AA
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