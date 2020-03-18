- Çanakkale şehitleri için İzmir'de anma töreni - Son Dakika
Son Dakika Genel - Çanakkale şehitleri için İzmir'de anma töreni - Son Dakika

- Çanakkale şehitleri için İzmir'de anma töreni

6 saat önce

- Çanakkale şehitleri için İzmir'de anma töreni İzmir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

- Çanakkale şehitleri için İzmir'de anma töreni, System.String[]

- Çanakkale şehitleri için İzmir'de anma töreni

İZMİR - İzmir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü nedeniyle Kadifekale Şehitliği'nde tören yapıldı. Çelenk merasiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende dualar edildi. Protokol üyeleri, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret edip karanfiller bıraktı. İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan ile Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak'ın da mezarını ziyaret eden katılımcılar dua etti.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Törene ayrıca; gaziler ve derneklerde katıldı.

Çanakkale, İzmir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:39 Kaynak: İHA

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