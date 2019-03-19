Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Çanakkale Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

3 saat önce

Yavuzeli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla Yavuzeli İlçe Müftülüğü tarafından Haci Hasan Alaparmak Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Çanakkale Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu, System.String[]
Yavuzeli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla Yavuzeli İlçe Müftülüğü tarafından Haci Hasan Alaparmak Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Haci Hasan Alaparmak Camisinde akşam namazına müteakiben gerçekleşen mevlid programına İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, İlçe Müftüsü Halil Bilik, ilçe merkezinde bulunan Camii İmam Hatipleri, Şehit Aileleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

İlahilerin okunup duaların edildiği programda çeşitli ikramlarda da bulunuldu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:53 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Söz Dizisindeki Şehit Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Türk Düşmanı Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 19:03:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]