Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitleri İçin Toros Dağları'na Tırmandılar

Çanakkale Şehitleri İçin Toros Dağları'na Tırmandılar

30 dakika önce

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir grup dağcı, Çanakkale şehitleri anısında Toros Dağları'na tırmandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir grup dağcı, Çanakkale şehitleri anısında Toros Dağları'na tırmandı.

Sabah araçlarıyla Taraşçı beldesine gelen 7 dağcı, soğuk hava ve metrelerce karın üzerinde tırmanışa geçti.

Toros Dağları'nın zirvesine ulaşan ekip, burada Türk bayrağı ile " Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı pankart açtı.

Seydişehirli dağcılar, zirvede fotoğraf çektikten sonra döndü.

Dağcılardan Ali Topak, yaptığı açıklamada, tüm şehitleri 2 bin metre rakımda andıklarını belirterek, "Çanakkale'de, tüm iç güvenlik harekatında şehit olanlara, ayrıca yeni Zelanda'da hunharca şehit edilen din kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:16 Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Çanakkale, Toros Dağları, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 11:46:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitleri İçin Toros Dağları'na Tırmandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]