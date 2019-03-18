Çanakkale Şehitleri İçin Toros Dağları'na Tırmandılar

Konya
'nın Seydişehir
ilçesindeki bir grup dağcı, Çanakkale
şehitleri anısında Toros Dağları
'na tırmandı. Sabah
araçlarıyla Taraşçı
beldesine gelen 7 dağcı, soğuk hava ve metrelerce karın üzerinde tırmanışa geçti.
Toros Dağları'nın zirvesine ulaşan ekip, burada Türk bayrağı ile " Çanakkale Zaferi
'nin 104. yılında şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı pankart açtı.
Seydişehirli dağcılar, zirvede fotoğraf çektikten sonra döndü.
Dağcılardan Ali Topak, yaptığı açıklamada, tüm şehitleri 2 bin metre rakımda andıklarını belirterek, "Çanakkale'de, tüm iç güvenlik harekatında şehit olanlara, ayrıca yeni Zelanda'da hunharca şehit edilen din kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.