ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ İZMİR'DE ANILDI - Son Dakika

İZMİR'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kadifekale Şehitliği'nde resmi tören düzenlendi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, şehit yakınlarıyla görüşerek mezarlarına karanfil bıraktı.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kadifekale Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 107'nci yıldönümü nedeniyle resmi tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, şehit ve gazi dernekleri, odalar ve sivil kuruluşlarının temsilcileri ve şehit yakınları katıldı. Şehitlikteki törende İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı, şehit ve gazi dernekleri tarafından anıta çelenk bırakıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Doğru, "Aziz şehitlerimiz bugün, bayraklar memleket ufkunu donatıyorsa siz düşmana göğsünüzü siper ettiğiniz içindir. Şimdi, biz her 18 Mart geldiğinde huzurunuzda başımız minnetle eğilirken övünç ve gururla doluyuz. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünü onurla, gururla kutluyoruz. Çanakkale, asırlardır yorgun düşmüş milletin varlığını, bağımsızlığını devam ettirme savaşıdır. Çanakkale bir milletin kaderini sırtladığı yerdir. Çelikten bir saldırıya etten, kemikten siperdir" dedi.

'BU YÜCE VATAN AŞKINI GELECEK KUŞAKLARA ANLATMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ'

Tören, Doğru'nun konuşmalarının ardından Konak Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Meslek Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Osman Özsan, 'Yüreğimin Üç Rengi' ve İzmir Kız Lisesi öğrencisi Fatma Sevim Savan 'Çanakkale Destanı' isimli şiirleri okudu. Daha sonra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şehitlik defterini imzaladı. Vali Köşger, defteri imzaladıktan sonra yaptığı konuşmasında, "Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılını sizlere layık olmak için gayretle çalışan evlatlarınız olarak birlik, beraberlik içerisinde bir kez daha kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Sadece aziz milletimiz için değil, dünya tarihi için de önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Çanakkale zaferi, yok edilme noktasına getirilen bir milletin tüm imkansızlıklara rağmen kutsal değerleri, vatanı ve onuru uğruna yedi düvele karşı nasıl bir kahramanlık sergilediğini cümle cihana kanıtlamıştır. Şehadet şerbeti içmek için adeta birbirinizle yarıştığınızı ve makamların en şereflisine gözünüzü kırpmadan gittiğinizi biliyor, bizler de bu koşulsuz adanmışlığı, bu yüce vatan aşkını neslimize ve gelecek kuşaklara anlatmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

OĞLUNUN İSMİNİN CADDEYE VERİLMESİNİ İSTEDİ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşmasının ardından şehitler için dua okundu ve şehit yakınlarıyla görüşülerek mezarlarına karanfil bırakıldı. Zeytindalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın annesi Fatma Akdoğan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den şehit oğlunun adının evlerinin bulunduğu caddeye verilmesini istedi. Bunun üzerine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, talebin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iletileceğini söyledi.