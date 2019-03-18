Çanakkale Şehitleri Maltepe'de Anıldı

Maltepe Belediyesi, bir etkinlik düzenleyerek Çanakkale şehitlerini andı.

Maltepe Belediyesi, bir etkinlik düzenleyerek Çanakkale şehitlerini andı. Etkinliğe katılan CHP Maltepe Grup Başkan Vekili Özgür Aksoy;" 18 Mart bir ulusun nasıl küllerinden yeniden doğduğunun destanlaşmış bir ifadesidir" dedi.



Maltepe Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Maltepe meydanında Çanakkale şehitleri için bir anma programı gerçekleştirildi. Yapılan törene CHP Maltepe Grup Başkan Vekili Özgür Aksoy ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı.



Etkinlikte konuşma yapan Özgür Aksoy; "18 Mart bir ulusun nasıl küllerinden yeniden doğduğunun destanlaşmış bir ifadesidir. Bugün biz az sonra atalarımızın yaptığı gibi, onlarla aynı koşullarda bulunmak, o duyguyu hissetmek için hoşaf ile ekmek yiyeceğiz" dedi.



Törende İstanbul Tarihi Osmanlı Mehteran Derneği tarafından mehteran gösterisi de yapıldı. Mehteran gösterisi, meydandaki halk tarafından beğeni ile izlendi. Konuşmaların ve gösterinin ardından meydandaki vatandaşlara hoşaf ile ekmek dağıtıldı. - İSTANBUL

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