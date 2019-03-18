Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitleri, Muğla'da Anıldı

Çanakkale Şehitleri, Muğla'da Anıldı

1 saat önce

MUĞLA'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Çanakkale Şehitleri, Muğla'da Anıldı, System.String[]
MUĞLA'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Merkez ilçe Menteşe'deki Şehitlik Anıtı'nda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle tören yapıldı. Törene, Vali Esengül Civelek, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, askeri erkan, gaziler ile şehit yakınları katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı eşliğinde, Türk bayrağı göndere çekildi. Ardından saygı atışı yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Muğla İl Temsilcisi Kazım Alsan yaptı. Vali Civelek, konuşma sonrası şehitlik defterine günün anlamıyla ilgili düşüncelerini yazdı. Törenin ardından yeni ve eski mezarlıklardaki şehitlikler ziyaret edildi. Ziyaretlerde, duygulu anlar yaşandı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:23 Kaynak: DHA

Çanakkale, Muğla, Güncel
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