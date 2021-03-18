Çanakkale şehitleri Osmaniye'de dualarla anıldı - Son Dakika

Çanakkale şehitleri Osmaniye'de dualarla anıldı

18.03.2021 12:11
Çanakkale şehitleri Osmaniye'de dualarla anıldı, System.String[]

Osmaniye'de '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Töreni' dolayısıyla düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

Osmaniye'de '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Töreni' dolayısıyla düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Osmaniye'de de anma töreni düzenlendi. Asri mezarlıkta düzenlenen tören çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla birlikte saygı atışının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu program günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. Şeref defterini imzalayan Vali Erdinç Yılmaz yaptığı konuşmasında Çanakkale'nin kanla yazılmış bir zafer olduğunu kaydetti.

Çanakkale Zaferini ve şehitleri anmanın onurunu yaşadıklarını ifade eden Vali Yılmaz, "Bugün 18 Mart Türk'ün dünyaya sesini duyurduğu, tarihin seyrinin değiştiği, esarete karşı başkaldırıp, bağımsızlığı uğruna vatan aşkıyla canlarını feda eden yüzbinlerin şehit olduğu şanlı Çanakkale Zaferi'mizi ve şehitlerimizi anmanın onurunu yaşamaktayız. Çanakkale kanla yazılmış bir zaferdir. Milletinin geleceği için kendi geleceğinden vazgeçip, kendi kaderine boyun eğen ama vatanının kaderine boyun eğmeden göğsünü düşmana siper eden Mehmetçiğin sessiz çığlığıdır. Bir an olsun arkasına bakıp geri adım atmayan, şehadete ereceğini bile bile iman dolu göğsüyle cennete yürüyen yüz binlerin zaferidir. Mermisi tükenmiş, mevziisini terk edip gitmek yerine süngüsünü takıp taarruza geçmiş, düşmana koşarken ölümü korkutan yüzbinlerin zaferidir. Çanakkale öyle bir zaferdir ki tek yürekte toplanan bayrak aşkıyla, her bir ağızdan yükselen aynı ses 'Ya İstiklal ya Ölüm' işte böyle başladı şanlı zafer. Ölümsüz vatan muhafızları çiğnedi düşmanı ezercesine. Kaldırdı Seyit Ali'm mermiyi, düşman yiğit gördü mert gördü. Yüreği vatan aşkıyla çarpan Türkü gördü. Ey Türk evladı, bastığın yerleri toprak diyerek geçemezsin çünkü o toprak ki bir mezar taşı bile olmadan kaybolup giden isimsiz kahramanların ağıtları, hilal ile yıldıza asil rengini veren şehitlerin kanıdır. Öyle şanlı bir kandır ki vatan toprağının her karışını sulayarak her bir damlasıyla göklerde dalgalanır. Unutmayın ki düşmeyen sancak 57. Alay'ı, sessiz gecenin kahramanı Nusret Mayın Gemisi'ni, gizli darbenin başrol oyuncusu Mesudiye zırhlısını, Conk Bayırı'ndaki şanlı direnişi, insanlığın savaşı yendiği Gelibolu'yu, efsaneleşen Koca Seyit'i ve cesur yürek Yahya Çavuş'u, hiç kimse tarih sahnesinden silemez!" diye konuştu.

Törenin ardından Vali Erdinç Yılmaz ve beraberindekiler şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bırakıp dua etti. - OSMANİYE

Çanakkale şehitleri Osmaniye'de dualarla anıldı
Çanakkale şehitleri Osmaniye'de dualarla anıldı
Çanakkale şehitleri Osmaniye'de dualarla anıldı
Çanakkale şehitleri Osmaniye'de dualarla anıldı

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Osmaniye, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale şehitleri Osmaniye'de dualarla anıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın "Putin'in bir katil olduğuna inanıyorum" sözlerine Rusya'dan yanıt: Yorum çok kötü, ilişkilerimizi gözden geçireceğiz HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor
Kuyumculuk yapabilmek için 500 gram altın teminatı şartı Bakan Pekcan'ın talimatıyla taslaktan çıkarıldı Kuyumculuk yapabilmek için 500 gram altın teminatı şartı Bakan Pekcan'ın talimatıyla taslaktan çıkarıldı         
13:39
Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli güven tazeledi: 1277 oyla yeniden Genel Başkan seçildi Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli güven tazeledi: 1277 oyla yeniden Genel Başkan seçildi         
13:21
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki         
11:47
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz         
11:37
Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı         
10:50
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı         
10:24
Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı         
10:19
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 13:53:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale şehitleri Osmaniye'de dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei