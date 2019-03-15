Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitleri Şiir Yarışması

Çanakkale Şehitleri Şiir Yarışması

48 dakika önce

Çanakkale Savaşlarının 104. yılı etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığının Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ülke genelinde düzenlenen liseler arası "Çanakkale Şehitleri" şirini ezbere okuma yarışması ilçe finali Fatsa Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Çanakkale Şehitleri Şiir Yarışması, System.String[]
Çanakkale Savaşlarının 104. yılı etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığının Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ülke genelinde düzenlenen liseler arası "Çanakkale Şehitleri" şirini ezbere okuma yarışması ilçe finali Fatsa Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Yarışmada birinciliği Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sümeyye Doğan alırken, ikinciliği Fatsa Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yaşar Kara elde etti. Fatsa Fen Lisesi öğrencisi Türkan Beyza Ünal ise üçüncü oldu. Fatsa İlçe Müftüsü Hamza Bayram yarışmaya katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere Fatsa Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından eserler hediye edildi.

Yarışmada birinci olan Sümeyye Doğan, Fatsa'yı Ordu il finalinde temsil edecek. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:58 Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Çanakkale, Fatsa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haluk Levent, Küçük Kız Çocuğuna Tekerlekli Sandalye Alan Kişinin Evinde Yemek Yaptı Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu Üreticinin Beklediği Tarih Açıklandı! Paralar Ay Sonu Hesapta Olacak Atatürk Havalimanı Arazisine Yapılacak Projenin Görseli Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 17:46:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitleri Şiir Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]