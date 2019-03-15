Çanakkale Şehitleri Şiir Yarışması
48 dakika önce
Çanakkale Savaşlarının 104. yılı etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığının Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ülke genelinde düzenlenen liseler arası "Çanakkale Şehitleri" şirini ezbere okuma yarışması ilçe finali Fatsa Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.
Çanakkale
Savaşlarının 104. yılı etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri
Başkanlığının Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ülke genelinde düzenlenen liseler arası "Çanakkale Şehitleri" şirini ezbere okuma yarışması ilçe finali Fatsa
Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.
Yarışmada birinciliği Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sümeyye Doğan alırken, ikinciliği Fatsa Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yaşar Kara elde etti. Fatsa Fen Lisesi öğrencisi Türkan Beyza Ünal
ise üçüncü oldu. Fatsa İlçe Müftüsü Hamza Bayram
yarışmaya katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere Fatsa Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından eserler hediye edildi.
Yarışmada birinci olan Sümeyye Doğan, Fatsa'yı Ordu
il finalinde temsil edecek. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:58 Kaynak: İHA
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