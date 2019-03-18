Çanakkale Şehitleri Ukrayna'da Törenle Anıldı
38 dakika önce
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen resmi törenle anıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen resmi törenle anıldı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resmi törenle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü ve bu vesileyle de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü de anıldı. Türk vatandaşlarının da katıldığı törende, Büyükelçi Yağmur Güldere ve Kiev Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ender Korkmaz, günün anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştirdi. - KİEV
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:29 Kaynak: İHA
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