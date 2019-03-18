Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitleri Ukrayna'da Törenle Anıldı

Çanakkale Şehitleri Ukrayna'da Törenle Anıldı

38 dakika önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen resmi törenle anıldı.

Çanakkale Şehitleri Ukrayna'da Törenle Anıldı, System.String[]
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen resmi törenle anıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resmi törenle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü ve bu vesileyle de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü de anıldı. Türk vatandaşlarının da katıldığı törende, Büyükelçi Yağmur Güldere ve Kiev Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ender Korkmaz, günün anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştirdi. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:29 Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Kiev, Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın, 18 Mart'a Özel İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:07:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitleri Ukrayna'da Törenle Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]