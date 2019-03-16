Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitleri Unutulmadı

Çanakkale Şehitleri Unutulmadı

1 saat önce

Beşiktaş-Göztepe karşılaşması öncesinde Çanakkale Şehitleri anıldı.

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Beşiktaş-Göztepe karşılaşması öncesinde Çanakkale Şehitleri anıldı. Çanakkale Türküsü'nün çalındığı Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Çanakkale'de savaşan kadrosu da anons edildi.

Beşiktaş-Göztepe karşılaşması öncesinde Vodafone Park'ta Çanakkale Şehitleri anıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kalan Çanakkale Türküsü'nün çalındığı stadyumda, Beşiktaş'ın da Çanakkale Savaşı'na giden kadrosu anons edildi. Kadrodaki isimlerin fotoğrafları tek tek stadyumda bulunan ekranda yer alırken, iki takım futbolcuları da Çanakkale Zaferi'nin haftasında pankartı birlikte taşıyarak sahaya çıktı. 'Dirilişten Kurtuluşa bir duruştur Çanakkale' yazılı pankartta, 'Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz' ibaresi de yer aldı. Aynı zamanda mücadele öncesinde Çanakkale Şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:10 Kaynak: İHA

Spor
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