Çanakkale şehitlerine denizden selam - Son Dakika

Çanakkale şehitlerine denizden selam
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemileri ile Çanakkale Şehitler Abidesi selamlanarak, şehitlere saygı sunulduğu açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemileri ile Çanakkale Şehitler Abidesi selamlanarak, şehitlere saygı sunulduğu açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, " Karadeniz'den Ege'ye intikal eden İtalyan Tuğamiral Fantoni komutasındaki İtalyan ITS Fasan, Kanada'ya ait HMCS Frederıcton ve TCG Salihreis fırkateyninden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemileri, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamlayarak şehitlerimize saygılarını sundu" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:05 Kaynak: DHA
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