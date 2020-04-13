Çanakkale şehitlerine denizden selam - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemileri ile Çanakkale Şehitler Abidesi selamlanarak, şehitlere saygı sunulduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, " Karadeniz'den Ege'ye intikal eden İtalyan Tuğamiral Fantoni komutasındaki İtalyan ITS Fasan, Kanada'ya ait HMCS Frederıcton ve TCG Salihreis fırkateyninden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemileri, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamlayarak şehitlerimize saygılarını sundu" denildi.