Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitlerini Anma Kupası

Çanakkale Şehitlerini Anma Kupası

1 saat önce

Çanakkale'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale İl Temsilciliği ve TR Cup tarafından futbolda 10 ve 11 yaş altı düzeyinde Çanakkale Şehitlerini Anma Kupası yapıldı.

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Çanakkale'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale İl Temsilciliği ve TR Cup tarafından futbolda 10 ve 11 yaş altı düzeyinde Çanakkale Şehitlerini Anma Kupası yapıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'den 36 takım katıldı.

Eceabat Gençlik Konuk Evi'nin yanında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen, zemini sentetik çim olan ve FIFA standartlarında oluşturulan sahada oynanan maçlarda minik sporcular kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale İl Temsilcisi İsmail Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Memleketimizin dört bir yanından gençlerimizi Çanakkale'ye getirdik. Turnuvanın hemen ardından gençlerimize şehitlikleri ziyaret ettirerek onların heyecanlarına ortak olacağız." dedi.

TR Cup yöneticisi Taygun Yavaş da 10-11 yaş kategorisinde düzenlenen turnuvaya ülkenin farklı bölgelerinden takımların katıldığını vurgulayarak, "Çocuklarımız burada hem sportif hem de sosyal anlamda faaliyetler gösteriyor. Çanakkale'yi, atalarını, savaştıkları toprakları tanıyorlar." diye konuştu.

Minik futbolcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, 11 yaş altı kategorisinde birinci Fenerbahçe, ikinci İstanbul Erokspor, üçüncü Altınordu oldu. 10 yaş altı kategorisinde birinciliği Altınordu, ikinciliği Çorlu Altınoran ve üçüncülüğü ise Galatasaray elde etti.

Turnuvanın ardından dereceye giren takımların oyuncularına madalyaları ve kupaları verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:09 Kaynak: AA

Türkiye, Çanakkale, Spor
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