Çanakkale şehitlerini anmak için 6 bin kilometre yol katettiler - Son Dakika

Türkiye'nin en köklü okullarından Kabataş Erkek Lisesi, kurduğu Onbeşliler Korosu ile birlikte Çanakkale şehitlerini anma programı için Kanada'yı ziyaret etti. Program kapsamında konser veren gençler, Çanakkale şehitlerini anmak için Kanada'ya giden ilk Türk heyet oldu.



Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, Balkan Savaşları, Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan öğrenci ve öğretmenler anısına kurduğu Onbeşliler Korosu ile Kanada'yı ziyaret etti. Kanada'da düzenlenen Çanakkale şehitleri anma programına katılan gençler, Newfoundland eyaletinde şehitler anısına konser verdi. Ayakta alkışlanan Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, Çanakkale şehitlerini anmak için Kanada'ya giden ilk Türk heyet oldu. Konserin ardından Dışişleri Bakanlığı Ottava Büyükelçisi Kerim Uras tarafından Büyükelçilik konutunda ağırlanan heyet, teşekkür plaketiyle ödüllendirildi.



2018 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nin öğretim dönemi açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende öğrencilerden aldığı mektup üzerine Onbeşliler Korosu'nu Cumhurbaşkanlığı himayesine almış ve koronun Çekya, Macaristan ve Polonya konserlerini desteklemişti. Projenin dördüncü ayağı olarak kabul edilen Kanada ziyareti ise Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı (WCEP) tarafından desteklendi.



Kanada ziyareti, eğitimde dünya çapında işbirliklerinin önü açtı



Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinin Onbeşliler Korosu projesine destek veren ve Kanada ziyaretini üstlenen WCEP' Türkiye'nin Genel Müdürü Volkan Cerrahoğlu,"WCEP olarak yarınlarımızı inşa edecek gençlerin elinden tutmayı kendimize bir borç biliyoruz. Temel hedefimiz, öğrencilerin kültürlerarası becerilere sahip, ülkesini yurt dışında en iyi şekilde temsil eden ve ayakları yere sağlam basan bireyler olarak yetişmesi için katkıda bulunmak. Son olarak destek verdiğimiz Onbeşliler Korosu projesinin Kanada ziyaretinde bizleri ağırlayan Ottava Büyükelçimiz Kerim Uras ile bir araya gelerek kendisini kültürel ve akademik çalışmalarımız hakkında bilgilendirme fırsatı yakaladık. Bu sayede ülkemizin eğitim alanında dünya çapında işbirlikleri başlatabilmesi için önemli bir adım attık. Aynı zamanda teşekkür plaketiyle ödüllendirilmek, ülkemizin gelecek vadeden gençleri ve onlara rehberlik eden bizler adına büyük bir gurur kaynağı oldu. Heyetimize destekleri ve misafirperverlikleri için Büyükelçimize tüm Büyükelçilik çalışanlarına teşekkür ederiz." dedi.



Ortak değerlerden ortak hedeflere



Anma törenlerinin iki ülke arasındaki bağı güçlendirmek açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Volkan Cerrahoğlu, "Kabataş Erkek Lisesi, öğrencilerin Çanakkale Savaşı'na katılması ve savaşta şehit düşmesi sebebiyle bir süre mezun veremedi. O dönemde Newfoundland eyaletindeki Gonzaga High School da Çanakkale Savaşı'na katılan öğrencilerini kaybetti ve aynı şekilde mezun veremedi. Uzun yıllar sonra bu iki ülke arasında bir bağ kurulması ve ortak anma programı düzenlenmesi çok kıymetli. Böylesine anlamlı bir projenin ardından benzerlerinin doğmasını temenni ediyor, ortak değerlerin ortak hedeflere vesile olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL