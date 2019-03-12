Çanakkale Şehitlerinin Torunları Avustralya'ya Gidecek
33 dakika önce
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale şehitlerinin torunlarını Avustralya'ya götürüp, Anzak torunlarıyla bir araya getirecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi
, Çanakkale
şehitlerinin torunlarını Avustralya
'ya götürüp, Anzak torunlarıyla bir araya getirecek.
Büyükşehir Belediyesinden Meclisi Mart Ayı Toplantısı'nın 1. birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi.
Toplantıda idare tekliflerine ait 14, komisyon raporlarına ait 4 ve gündem dışı 3 madde olmak üzere toplam 21 madde görüşüldü. Mersin Üniversitesi
(MEÜ) ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Çanakkale Savaşı'nın 104. yıl dönüm etkinliği kapsamında Çanakkale şehiterinin torunlarından oluşan 10 kişilik grubun, 21-28 Nisan tarihleri arasında Avustralya'nın Melbourne şehrine götürülüp Anzak torunlarıyla bir araya getirilmesiyle ilgili teklif, oy birliğiyle kabul edildi.
Öte yandan, gündem dışı görüşülen maddeler arasında geçtiğimiz yıl Mersin'de meslektaşlarına yardım için gittiği otoyolda kamyon çarpması sonucu şehit olan Kıdemli Başpolis Turhan Kara'nın isminin üst geçitte yaşatılması kararı alındı. Yenişehir
ilçesi, Demokrasi Kavşağı üzerinde bulunan doğu- batı güzergahındaki üst geçitlerden birine, şehidin isminin verilmesiyle ilgili madde de oy birliğiyle kabul edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:10 Kaynak: AA
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