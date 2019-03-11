Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitlerinin Torunları, Avusturalya'da Anzak Torunlarıyla Buluşacak

Çanakkale Şehitlerinin Torunları, Avusturalya'da Anzak Torunlarıyla Buluşacak

2 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Çanakkale Savaşı'nın 104. yıl dönümü etkinliği kapsamında, Çanakkale şehitlerinin torunlarının Avusturalya'da Anzak'ların torunlarıyla buluşturulmasına ilişkin teklifi oy birliğiyle kabul etti.

Çanakkale Şehitlerinin Torunları, Avusturalya'da Anzak Torunlarıyla Buluşacak, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Çanakkale Savaşı'nın 104. yıl dönümü etkinliği kapsamında, Çanakkale şehitlerinin torunlarının Avusturalya'da Anzak'ların torunlarıyla buluşturulmasına ilişkin teklifi oy birliğiyle kabul etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısının birinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan toplantıda, idare tekliflerine ait 14, komisyon raporlarına ait 4 ve gündem dışı 3 madde olmak üzere 21 madde görüşüldü.

Toplantıda, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile İsveç Raoul Wellenberg Enstitüsü'nün (RWI) işbirliğinde yürütülen 'İnsani Kentler Projesi'ne personel görevlendirilmesi ile ilgili teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Üniversitesi işbirliği ile Çanakkale Savaşı'nın 104. yıl dönümü kapsamında gerçekleştireceği etkinliğe ilişkin teklif de meclis üyelerinin onayına sunuldu. Türkiye ve Avustralya arasında savaş yıllarında başlayan dostluğu ve kardeşliği pekiştirerek, tüm dünyada daha kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla Çanakkale şehitlerinin torunlarından oluşan 10 kişilik grubun, 21-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Avusturalya'nın Melbourne şehrine götürülüp Anzak torunları ile bir araya getirilmesini içeren teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan, gündem dışı verilen bir teklifle geçen yıl Mersin'de meslektaşlarına yardım için gittiği otoyolda kamyon çarpması sonucu şehit olan Kıdemli Başpolis Turhan Kara'nın isminin üst geçitte yaşatılması kararı alındı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Demokrasi Kavşağı üzerinde bulunan doğu- batı güzergahındaki üst geçitlerden birine, şehidin isminin verilmesi ile ilgili teklif oy birliğiyle kabul edildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:05 Kaynak: İHA

Mersin, Çanakkale, Avustralya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maaşlarından Memnun Olmayan Emekliler Ek Zam İstedi Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi

Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Zam Geldi Giyim Devi Levi Strauss & Co, Halka Arzı Planlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 18:05:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitlerinin Torunları, Avusturalya'da Anzak Torunlarıyla Buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]