Çanakkale şiddetli fırtına, lapseki'nin simgesi pegasus heykeli'ni devirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale şiddetli fırtına, lapseki'nin simgesi pegasus heykeli'ni devirdi - Son Dakika

Çanakkale şiddetli fırtına, lapseki'nin simgesi pegasus heykeli'ni devirdi

6 saat önce

Şiddetli fırtına, Lapseki'nin simgesi Pegasus Heykeli'ni devirdiÇanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan şiddetli poyraz fırtınası, Lapseki ilçesi iskelesi girişinde bulunan Pegasus (Uçan At) heykelinin kaidesinden koparak yıkılmasına yol açtı.

Şiddetli fırtına, Lapseki'nin simgesi Pegasus Heykeli'ni devirdi

Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan şiddetli poyraz fırtınası, Lapseki ilçesi iskelesi girişinde bulunan Pegasus (Uçan At) heykelinin kaidesinden koparak yıkılmasına yol açtı. Kaidesiyle birlikte 5.5 metre yüksekliğinde olan heykelde hasar meydana geldi. Lapseki Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılan Pegasus heykelinin, onarıldıktan sonra yeniden yerine konacağı bildirildi.

Çanakkale şiddetli fırtına, lapseki'nin simgesi pegasus heykeli'ni devirdi

Çanakkale, Lapseki, Pegasus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:06 Kaynak: DHA
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