ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Çanakkale şehir merkezinden detay görüntüler ÇANAKKALE - Çanakkale'de vatandaşlar tarafından sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.
Kentte sokaklar sessizliğe bürünürken, işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin belirlenen noktalarında denetlemeler yapıldı.
Polis ekiplerince bazı kavşaklarda önemler alındı.
Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.
Kaynak: AA
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