ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Cadde ve sokaklardan görüntüler

Polis denetimlerinden görüntüler ÇANAKKALE - Çanakkale'de vatandaşlar kısıtlama öncesi evlerine dönerek uygulamaya destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerde görevli ekipler kent genelinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini gerçekleştirdi. Kordon Boyu ve Demircioğlu Caddesi gibi kentin yoğun noktalarında saat 20.00'den itibaren sessizlik hakim oldu.