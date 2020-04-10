ÇANAKKALE Sosyal mesafeli çelenk töreni - Son Dakika

Sosyal mesafeli çelenk töreni
Çanakkale'de, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıldönümü nedeniyle sosyal mesafeli çelenk töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk törenine, İl Emniyet Müdür Faruk Karaduman başta olmak üzere, koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda teşkilat mensubu katıldı. Tören İl Emniyet Müdür Faruk Karaduman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla çelenk töreni sona erdi. Törenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilmesi dikkat çekti.