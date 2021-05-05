Çanakkale "tam kapanma"nın altıncı gününü sakin geçiriyor - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araç ve yayalar üzerinde denetimlerine devam ediyor.

Kentte vatandaşların yoğunluk oluşturduğu cadde ve sokaklar boş kaldı. İşlek caddeler olan Kordon Boyu, Çarşı Caddesi ve Demircioğlu caddeleri adeta sessizliğe büründü.

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı

Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu