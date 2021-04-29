ÇANAKKALE - "Tam kapanma"nın başlamasıyla sokaklar boş kaldı - Son Dakika

ÇANAKKALE - "Tam kapanma"nın başlamasıyla sokaklar boş kaldı
29.04.2021 20:33
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma nedeniyle kente sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma nedeniyle kente sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında alınan 17 günlük kapanma döneminde Çanakkale Valiliği gerekli tedbirleri aldı.
Kent merkezindeki kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetimler yaptı.
Çarşı ve Demircioğlu caddeleri gibi kentin işlek bölgelerinde saat 19.00'dan itibaren adeta sessizlik hakim oldu.
Son Dakika Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi 17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Kırgızistan-Tacikistan sınırında taş atma kavgası çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 25 yaralı Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var