ÇANAKKALE - "Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor - Son Dakika

Çanakkale'de Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürüyor. Kontrollerde kısıtlamaya uymayanlara para cezası uygulanıyor.

Kentin işlek caddeleri olan Kordon Boyu, Çarşı Caddesi ve Demircioğlu caddeleri sessizliğe büründü.

İşlerine gitmek üzere bazı vatandaşların otobüs duraklarında beklerken, evcil hayvanları olan bazı vatandaşlarda sokaklarda hayvanlarını gezdirdi.