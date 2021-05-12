Bursa ve çevre iller "tam kapanma" nedeniyle arife gününü sakin geçiriyor - Son Dakika

Bursa ve çevre iller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" nedeniyle sessizliğe büründü.

Bursa'da Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla cadde, bulvar ve meydanlarda önceki günlere nazaran daha fazla sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri denetim noktalarında izin belgesi kontrolü yaptı. Bazı kişiler ise market alışverişi için dışarı çıktı.

Bilecik

Bilecik kent merkezinde halkın yoğun olduğu cadde ve meydanlarda tedbirlere uyuluyor.

Emniyet ekipleri, kontrol noktalarında araçları durdurarak denetimler yaptı.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Kütahya

Kütahya'da il genelinde polis ve jandarma ekipleri kent girişlerindeki kontrol noktalarında denetimlerine devam etti. İzin belgesi olmadan dışarı çıkan kişiler hakkında görevlilerce tutanak düzenlendi.

Kent merkezinde halkın yoğun olduğu cadde ve meydanlarda, kısıtlamaya uyulduğu görüldü.

Çanakkale

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Kentte yaya yoğunluğunun olduğu Kordon Boyu, Çarşı ve Demircioğlu caddelerinin tenha olduğu görüldü.

Eskişehir

Eskişehir'in kalabalık bölgelerinden İsmet İnönü, Sakarya, Cengiz Topel caddeleri ile Porsuk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Belirlenen uygulama noktalarında görevli ekipler denetim yaptı.

Balıkesir

Balıkesir'de de vatandaşların büyük bölümü tam kapanmaya riayet etti. Yaya ve araç trafiğinin en işlek noktalarından Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddesi gibi bölgeler sessiz kaldı.

İl genelinde jandarma ve polis ekipleri, araç ve yayalara yönelik denetimler gerçekleştirdi.