Çanakkale tarihi alan ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 1 Haziran normalleşme süreci kapsamında tarihi alandaki yerlerin ziyarete açıldığını ve dalış turizmi için oluşturulan projenin bu yaz hayata geçirileceğini söyledi.



"Dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri"



Tüm Türkiye'de olduğu gibi 1 Haziran itibariyle Çanakkale'de de normalleşme planı peyderpey hayata geçirilmeye başladı. Normalleşme sürecine giren yerlerden bir tanesi de Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan'da yer alan müzeler. Bu bölgedeki şehitlik ve diğer alanların ziyarete açıldığını belirten



Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan normalleşme süreci içerisindeki kurallara uyarak biz de tarihi alanda ziyaretçilerimize kapımızı açmaya başladık. Çanakkale biliyorsunuz dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri. Bu anlamda avantajlı tarafı da var. Çünkü, Çanakkale tarihi alanda ziyaretler açık alanda yapılıyor. O yüzden biraz daha güvenlikli bir alan. Dolayısıyla, biz de sosyal mesafe kurallarına uyarak hijyenik bir ortamda gelen ziyaretçilerimizi en sağlıklı bir şekilde ziyaretlerini yaptırmaya çalışıyoruz. Tabii önce insan ve güvenliği" dedi.



"Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi kapalı"



Tarihi alanda kapalı yer olarak hizmet veren Çanakkale Destanı Tanırım Merkezi'nin şimdilik kapalı olduğunu kaydeden Kaşdemir, "1 Haziran'dan itibaren de tarihi alandaki tüm noktalar ziyarete açılmış durumda. Bir tek kapalı alan konusunda Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ndeki kapalı odalar hizmete açılmadı. Geri kalan tüm müze ve ören yerleri açık vaziyette. Ziyaretçilerimiz yavaş yavaş gelmeye başladılar" diye konuştu.



Temmuz ayında batık dalışı projesi hayata geçiyor



Çanakkale Deniz Savaşı sırasında batırılan ve hala daha derin mavi sularda bulunan gemilerin dalış turizmine katkı sağlayacağını da sözlerine ekleyen Kaşdemir, "Çanakkale Boğazındaki ve açıklarındaki batıkların, dalış turizmine kazandırılması projesi devam ediyor. Tabii ki bu salgın hastalık dolayısıyla bir takım aksaklıklar yaşanmış olmasına rağmen biz nihai amacımızdan vazgeçmedik. Mutlaka bu batıklara dalış yapılmasını sağlayacağız. Zannediyorum Temmuz gibi burada dalış yapabilecek bir duruma gelmiş olacağız" dedi.



"Suni değil, tarihten gelen bir hazine yatıyor



Kaşdemir son olarak; "Bu dalış turizminin de Çanakkale ve Türkiye için çok ayrı bir önemi var. Çünkü dünyanın her yerinde dalış sporunu yapanlar, dalacak tarihi mekanlar arıyorlardı. Bu kapsamda birçok noktada suni batıklar oluşturuluyordu ama bizim Çanakkale'nin boğazının altında tarihten gelen bir hazine yatıyor. Bu konuyla alakalı iyi bir çalışma yürüttük ve süreç takvimi ilerliyor. Biz takvimden şaşmış değiliz, bu yaz inşallah dalışı yaptırmak istiyoruz" açıklamalarında bulundu. - ÇANAKKALE