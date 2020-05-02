ÇANAKKALE Tarihi yelkenli gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Tarihi yelkenli gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

DÜNYANIN ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Dünya turuna çıkan 94 yıllık gemi rotasını Rusya'nın Kaliningrad şehrine çevirdi.

Marmara Denizi'nden saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, 1926 yılında Almanya'da yapımı tamamlanan 114 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Rusya bayraklı 'Kruzenshtern' adlı 4 direkli yelkenli eğitim gemisi saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen yelkenli eğitim gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

DÜNYA TURUNA ÇIKTI

Dünyanın en büyük ikinci yelkenli gemisi olarak adlandırılan tarihi gemi, Bellingshausen ve Lazarus adlı Rus denizcilerin Antarktika'yı keşfinin iki yüzüncü yıl dönümü nedeniyle dünya turuna çıktı. Dünyada bir çok liman ziyaretinde bulunan 94 yaşındaki gemi bu sefer rotasını Rusya'nın Kaliningrad şehrine çevirdi.

2. DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA TAZMİNAT OLARAK VERİLDİ

Gemi Almanya'nın Bremerhaven şehrinde 1926 yalında inşa edildi ve 'Padua' ismini aldı. 2. Dünya savaşından sonra 1946 yalında savaş tazminatı olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne teslim edildi ve Rus Donanmasının eğitim gemisi olarak görev yaptı. Geçmişte 3 Alman filminde de kullanılan gemi 1965 yalında Sovyet Bilimler Akademisine devredildi ve halen eğitim amaçlı kullanılıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)