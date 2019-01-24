Son Dakika Haberleri: Çanakkale Tarım Koop Genel Başkanı Özkurnaz Kentlerde Kuracağımız Satış Reyonlarıyla Daha Ucuza Mal...

Çanakkale Tarım Koop Genel Başkanı Özkurnaz Kentlerde Kuracağımız Satış Reyonlarıyla Daha Ucuza Mal...

43 dakika önce

Çanakkale Tarım KOOP Genel Başkanı Özkurnaz Kentlerde kuracağımız satış reyonlarıyla daha ucuza mal edeceğiz(Tür: Yurt)

Çanakkale Tarım KOOP Genel Başkanı Özkurnaz Kentlerde kuracağımız satış reyonlarıyla daha ucuza mal edeceğiz

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:17 Kaynak: DHA

Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 Bin 50 Liraya Kitap Satan Yılmaz Özdil'e İlginç Tepki Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 19:00:09. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Tarım Koop Genel Başkanı Özkurnaz Kentlerde Kuracağımız Satış Reyonlarıyla Daha Ucuza Mal...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]