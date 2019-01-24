Çanakkale Tarım Koop Genel Başkanı Özkurnaz Kentlerde Kuracağımız Satış Reyonlarıyla Daha Ucuza Mal...
43 dakika önce
Çanakkale Tarım KOOP Genel Başkanı Özkurnaz Kentlerde kuracağımız satış reyonlarıyla daha ucuza mal edeceğiz(Tür: Yurt)
Çanakkale
Tarım KOOP Genel Başkanı Özkurnaz Kentlerde kuracağımız satış reyonlarıyla daha ucuza mal edeceğiz
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:17 Kaynak: DHA
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