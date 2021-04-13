Çanakkale Temalı Resim Yarışması'nın ödüllleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Çanakkale Temalı Resim Yarışması'nın ödüllleri sahiplerini buldu

13.04.2021 15:24
Çanakkale Temalı Resim Yarışması'nın ödüllleri sahiplerini buldu, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin sanat anlayışını geliştirmek, özgüvenini artırmak ve yeteneklerini açığa çıkartmak amacıyla 18 Mart Canlı Performans Çanakkale Temalı Resim Yarışması'nda ilk 3'e giren yarışmacılar için ödül töreni düzenlendi.

Gençlerin ve çocukların kültür seviyesini yükseltmek, sanat ile olan bağını güçlü tutmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığınca yapılan "18 Mart Canlı Performans Çanakkale Temalı Resim Yarışması'nın kazananları belli oldu. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası'nda gerçekleşen ödül törenine derece alanlar, ebeveynleri ve öğretmenleriyle birlikte katıldı. Kazanan isimlere, katlanabilir bisiklet, satranç ve kitap verildi.

Resim yarışmasında Osman Sayın Anadolu Lisesi öğrencisi Sena Şili birincilik kürsüsüne oturdu. Şili'yi, Güneş Anadolu Lisesi'nden Fatma Sude Doğrar, Doğrar'ı ise Acaroba Kenan Öztürk Çok Programlı Lisesi'nden Ayşenur Özdemir izledi.

BAŞKAN ŞAHİN, DERECE ALAN GENÇLERİ BAŞARILARINDAN DOLAYI TEBRİK ETTİ

Yarışmada ilk üçe giren eserlerin sahipleriyle sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor ve sanat alanlarında daha güzel yarışmalar ve etkinlikler hayata geçireceklerini belirtti. Şahin sözlerini şöyle tamamladı: "Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü iş birliğinde çok güzel etkinlikler ve yarışmalar gerçekleşti. Bu yarışma da bunlardan birisi, derece alan gençlerimizi kutluyor, geleceklerinde de çok daha iyi başarılar, temenni ediyorum."

YARIŞMADA DERECEYE GİREN İSİMLER, ÖDÜL TÖRENİNDE DUYGULARINI PAYLAŞTI

Birincilik kürsüsüne oturan Sena Şili, resme olan yeteneğini açığa çıkartmak adına bu tarz etkinliklere katıldığını aktararak, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde gençler ve çocuklar için yapılan bu organizasyonlar için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İkinci sırada bulunan Fatma Sude Doğrar ise yarışmaların içeriğinde sanat olduğu için bu tarz aktivitelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Hem özgüven kazandırıyor hem de sanat ve kültürle olan bağı kuvvetlendiriyor. Bu içerikteki programlara da katılmak için yakından takip edeceğim" diye konuştu.

Derece alan bir diğer isim Ayşenur Özdemir da bu tarz yarışmalarda daha önce hiç bulunmadığını aktararak, sözlerine şöyle devam etti: "Bu yarışmada bir ilk olması dolayısıyla benim için çok önemli. 3'üncü oldum yarışmada. Artık resmin konu olduğu yarışmalara artık daha sık katılım sağlayacağım. Yeteneğimin bazılarınca farkına varılması özgüven açısından güçlendirdi beni. Heyecanımı da yendim. Bu nedenle de Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e de teşekkür ediyorum."

Yarışmanın sonunda derece alan yarışmacılarla birlikte ebeveynleri, öğretmenleri ve protokol üyeleri günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

Çanakkale Temalı Resim Yarışması'nın ödüllleri sahiplerini buldu

Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale, Gaziantep, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Çanakkale Temalı Resim Yarışması'nın ödüllleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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