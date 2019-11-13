Son Dakika Haberleri: Çanakkale Ticaret Borsası heyetinden DTSO'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Çanakkale Ticaret Borsası heyetinden DTSO'ya ziyaret - Son Dakika

Çanakkale Ticaret Borsası heyetinden DTSO'ya ziyaret

7 saat önce

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) bir dizi iş görüşmeleri için Diyarbakır'ı ziyaret eden Çanakkale Ticaret Borsası (ÇTB) üyelerini ağırladı.

Çanakkale Ticaret Borsası heyetinden DTSO'ya ziyaret, System.String[]

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) bir dizi iş görüşmeleri için Diyarbakır'ı ziyaret eden Çanakkale Ticaret Borsası (ÇTB) üyelerini ağırladı.


DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Meclis Başkanı Celalettin Birtane, meclis üyeleri, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral DTSO'yu ziyarete gelen Çanakkale İl Vali Yardımcısı ve Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Sefer Kaya Üzen ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çanakkale Ziraat Odaları Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet ile bir araya geldi.


Burada konuşan DTSO Başkanı Kaya, Çanakkale ve Diyarbakır kentlerinden birinin bu topluluğa kapı açan diğerinin de bu topluluğun bir arada kalmasını dağıtmak isteyenlere kapıyı kapatan iki kent olduğunu ifade etti. Çanakkale'nin buraya gelmesinin kendileri için önemli olduğuna değinen Kaya, "Toplumsal barış anlamında bu ziyaret çok önemlidir. Bazı algıların kırılabilmesi için bu tür ilişkilerin geliştirilmesi gerekiyor. Bizlerin de sizlerin yaşadığı yerleri görmemiz, birlikte işler yapmamız Türkiye'nin hem kalkınması hem de toplumsal barışın oluşması açısından önemlidir. Diyarbakır'ı ziyaret etmenizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.


Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Sefer Kaya Üzen ise, "Çanakkale olarak Diyarbakır ile çok daha iyi ilişkiler içerisinde olmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz ve bunu bir görev olarak görüyoruz. Bugün burada olmamızın en önemli nedeni iki ilin ekonomisiyle ilgili ilişkilerin geliştirilmesidir. Diyarbakırlı dostlarımızı Çanakkale'ye davet ediyoruz" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Çanakkale heyetine Diyarbakır'ın tanıtımı, yatırım ortamı ve teşvikler hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li iş adamlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı
Washington Post, Trump'ın Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması önereceğini iddia etti TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:32:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Ticaret Borsası heyetinden DTSO'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]